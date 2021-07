Arbeitseinsatz : Eltern und Kinder verschönern Riedelberger Spielplatz

Riedelberg Riedelberger Eltern engagieren sich

Dank tatkräftiger Eltern und ebenfalls fleißig helfender Kinder ist der Spielplatz in Riedelberg aufgehübscht und sicher gemacht worden.

„Da könnte man doch mal wieder was tun“, war die einhellige Meinung vieler Eltern aus Riedelberg, die mit ihren Kindern regelmäßig den Dorfspielplatz besuchen und dort gerne ihre Freizeit verbringen.

Die geplante Verschönerungs- und Reparaturaktion stieß bei Ortsbürgermeister Christian Schwarz auf offene Ohren und – gesagt, getan – kurze Zeit später wurde zum gemeinsamen Arbeitseinsatz aufgerufen. Auch die Kinder legten dabei, nicht nur an den Spiel- und Turngeräten, Hand an und so konnte innerhalb eines Tages der Spielplatz wieder mit Rindenmulch als Fallschutz aufgefüllt und verschiedene Reparaturen ausgeführt werden.