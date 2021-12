Bechhofen : Der Ausbau kann beginnen

Zeitgemäß sind die Gehwege in der Bechhofer Germannstraße wahrlich nicht, wie das Bild deutlich macht. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Der Bechhofer Rat hat die Sanierungs-Arbeiten in der Germannstraße vergeben.

Der Ausbau der Germannstraße in Bechhofen wird einer mit Haken und Ösen, das steht bereits fest. Zur Novemberratssitzung sollte schon die Auftragsvergabe in trockenen Tüchern sein, doch erst noch musste das planende und mit der Abwicklung beauftragte Ingenieurbüro Dilger aus Dahn noch ein Vergabegespräch führen, ehe der Rat nunmehr Nägel mit Köpfen machen konnte. Für rund 450 000 Euro wird der Zweibrücker Straßenbauer Wolf und Sofsky die Straßenerneuerungsarbeiten durchführen.

Ein nicht tragfähiger Straßenunterbau, Teergehalt in der Schwarzdecke, welcher dafür verantwortlich ist, dass der Aushub der Schwarzdecke nunmehr als gefährlicher Abfall eingestuft und entsprechend unter Auflagen entsorgt werden muss, dazu ein nicht obligatorisches „Bietergespräch“: Alles Fakten, die Ortsbürgermeister Paul Sefrin veranlassten, die Ratsmitglieder innerhalb weniger Tage erneut an den Beratungstisch im Bechhofer Dorfgemeinschaftshaus zu bitten. Jetzt aber sind alle Modalitäten durchgespielt, konnte der Auftrag an die billigste Bieterin vergeben werden. Einstimmig, lautete das Feststellungsergebnis. Ortsbsürgermeister Paul Sefrin stellte fest, dass mit der Vergabe des Auftrages eine Grundbedingung der Zuschussbewilligung erfüllt ist. Mit den Arbeiten musste bis zum 21. Dezember begonnen sein und das ist mit der förmlichen Auftragsvergabe erfüllt.

Kerstin Leßmeister hatte dem Gremium bereits in der Novembersitzung Plandetails erläutert. Auf eine Länge von 165 Metern wird die Germannstraße im ersten Bauabschnitt ausgebaut. Wegen der Untergrundprobleme im Ausbaubereich wird vom bauleitenden Büro ein zusätzlichen Bodenaustausch vorgeschlagen. 30 Zentimeter sollen demgemäß zusätzlich ausgehoben werden. Die Fahrbahn wird wieder asphaltiert, es gibt einheitliche Gehwege auf beiden Straßenseiten.

Ein weiterer neuralgischer Punkt beim Vorhaben ist eine Stützmauer im Einmündungsbereich zur Waldstraße. Die Fahrbahnerneuerung in diesem Bereich soll erst mit dem Ausbau der Waldstraße vorgenommen werden. Bei der Hausnummer 20 soll deshalb vorerst die Ausbaustrecke enden. Eine Breite von 5,50 Meter wird die Germannstraße durchgängige bekommen. Die Gehwegbreite liegt bei 1,40 Meter. Noch nicht festgelegt ist der Farbton des Verbundsteinmaterials. Zur Entwässerung bekommt die Fahrbahn ein Dachprofil, wie alles am Ende nach der Arbeiten ausschauen wird, konnte Kerstin Leßmeister bereits mit einem entsprechenden Programm auf dem PC simulieren und an die Bildwand werfen.