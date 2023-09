Baustellenbesuch Glasfaser für Dellfeld

„Mich freuen zwei Dinge: Zum einen, dass die Partnerschaft mit der Telekom weiterhin für uns in Dellfeld und Falkenbusch Bestand hat. Zum zweiten, dass der Netzaufbau in einem Wahnsinnstempo vor sich geht. Wenn frühmorgens in einem Straßenzug die Bürgersteige aufgerissen werden, ist abends das orangefarbene Leerrohr für das Glasfaser verlegt, der Bürgersteig wieder ordnungsgemäß hergestellt. Die Bürger von Dellfeld und Falkenbusch sind mit den Arbeitern ständig in Kontakt, da ist Harmonie, da geht es Hand in Hand, wird geholfen wo es nötig ist“, stellt Ortsbürgermeisterin Doris Schindler bei einem Baustellenbesuch in der Drosselstraße fest und ist voll des Lobes für den Netzausbauer Deutsche Glasfaser und die Mitarbeiter des Bauunternehmens Ellin Line GmbH, das in Dellfeld und dem Ortsteil Falkenbusch insgesamt 22 Griechisch sprechende Mitarbeiter vor Ort hat.