Apotheke in Bottenbach schließt : Suche nach Nachfolger scheitert

Apotheke in Bottenbach schließt

Südwestpfalz Die „Pirminius-Apotheke“ in Bottenbach schließt nach 30 Jahren für immer - Mobiliar bleibt im Gebäude.

Total überrascht worden ist in diesen Tagen die Kundschaft der „Pirminius-Apotheke“ − seit 30 Jahren untergebracht im ehemaligen Schulhaus an der Ortsdurchfahrt. Wer die Apotheke besucht, kann auf der Eingangstür einem dort angebrachten Hinweis entnehmen, dass diese am Freitag zum letzten Mal geöffnet war.