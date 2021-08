Ehrenbürger und jahrzehntelang Bürgermeister von Wiesbach : Diener, Denker, Macher: Anton Buchmann wird 90

Antonius Buchmann einen Tag vor seinem 90. Geburtstag. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Das Bild von Wiesbach wusste Antonius Buchmann, den alle nur kurz und bündig Anton nennen, in seiner zwei Jahrzehnte währenden Amtszeit wie kein anderer davor auf diesem Ehrenplatz mit viel Engagement, Hingabe und beispielhafter Eigenleistung selbst zu gestalten und auszufüllen.

Von ungefähr kam es deshalb nicht, dass ihm der Amtsnachfolger Emil Mayer zusammen mit den Mitgliedern des Ortsgemeinderates 2016 die Ehrenbürgerschaft verlieh. Anton Buchmann feiert diesen Dienstag zusammen mit Ehefrau Antonie, den Kindern, Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen sowie acht Enkeln und fünf Urenkeln seinen 90. Geburtstag. Die Gratulantenschar auch aus dem Dorf wird groß sein.

„Unser Herrgott meint es gut mit mir, auf 90 erfüllte Jahre an der Seite meiner Ehefrau Antonie, den erwachsenen Kinder, Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen und Enkelkindern, darauf kann nicht jeder in seinem Leben zurückblicken“, stellt der noch immer rüstige, dennoch vom Leben durchaus gezeichnete Jubilar im Gespräch mit dem Pfälzischer Merkur fest.

Arbeit, Rückhalt in der eigenen Familie, Freude daran zu haben, etwas im Ort zu bewegen, viele gleichgesinnte Wegbegleiter dadurch an die Seite zu bekommen, in der Kommunalpolitik ebenso wie im Vereinsleben seines längst zum Heimatort gewordenen Wiesbach – ein zufriedenes Lächeln kommt in die Gesichtszüge von Anton Buchmann, der es mit seiner Menschlichkeit, mit seiner ruhigen Art und Ausdauer auch immer wieder fertigbrachte, die passenden Unterstützer an die Seite zu bekommen.

Groß geworden ist Anton Buchmann im Nachbarort Martinshöhe, Liebe und Lebensglück fand er in der Talgemeinde Wiesbach.

Buchmann arbeitete zunächst als Metaller bei der Firma Vogelsang in Homburg. Als das Großunternehmen trotz Wirtschaftswunderzeit Pleite ging, musste die Familie mit vier Kindern versorgt werden. Die Chance, bei der Deutschen Bahn in die Beamtenlaufbahn zu kommen, ließ sich Buchmann nicht entgehen, wenngleich in der freien Wirtschaft mehr verdient wurde. Doch der Fahrdienst war für Anton Buchmann Traumberuf, schon dort pflegte er die Kontakte zu den Bahnreisenden, half den Menschen weiter. Die Umstrukturierung bei der Bahn kam ihm Mitte der achtziger Jahre trotzdem gelegen, denn inzwischen war die Kommunalpolitik ein weiteres Metier des heutigen Jubilars geworden.

Neben eigenem Hausbau und dem Gründen von Dorfvereinen, wie etwa dem Sportverein Wiesbach Ende der fünfziger Jahre oder später dem Pfälzerwald-Verein. Wann immer es galt, gestaltende Mitstreiter zu bekommen, Anton Buchmann stand parat. Beim Sportverein etwa ließ sich er sich in alle Funktionen wählen, legte sogar die Schiedsrichterprüfung ab, nur als Vorsitzender wollte Anton Buchmann dann doch nicht fungieren.

Über die CDU war Buchmann schon zum Beginn der siebziger Jahre in den Ortsgemeinderat, später auch den Verbandsgemeinderat und diverse Ausschüsse gewählt worden. Im Jugendhilfeausschuss des Landkreises war sein Rat gefragt und zum Ende der siebziger Jahre wählten ihn damals noch die Ratsmitglieder zum Ortsbürgermeister von Wiesbach.

Buchmann war echter Diener, Denker und einer der tatkräftig vornweg ging, mit seinem Arbeit anderen Mut machte und so viele Weggefährt für seine Ideen und Absichten gewann. Ob Kanal- oder Straßenbau, Erweiterung des Baugebietes – Anton Buchmann entwickelte und steuerte. Als Katholik auch in der Pfarrgemeinde, dafür gab es bei ihm keinen Unterschied.

Theaterspiel war ab 1986 in Wiesbach bis zum heutigen Tag angesagt. Buchmann mit im Rollenspiel, Ehefrau Antonie führte bis vor wenige Jahre Regie. Bei drei Verbandsbürgermeistern, Karl Glahn, Karl Agne und Kurt Pirmann wusste Buchmann stets das Wohl der Ortsgemeinde Wiesbach und seiner Bürger in den Mittelpunkt zu rücken.

Dass trotz alledem noch Zeit für das Hobby Gesang blieb, ist für den heute 90-Jährigen ein Zeichen dafür, dass man mit Frohsinn und Gesang viel erreichen kann. Obwohl Krankheiten wie Schlaganfall, Lungenleiden und der Dinge mehr wohl zu schaffen machten. In vier Chören als Tenor singen zu können, das habe ihm stets Lebenskraft gegeben, meint Anton Buchmann rückblickend, der heute noch mit 90 Jahren bei den Kindern aktiv ist und denen zur Hand geht, wenn die bauen und umgestalten.