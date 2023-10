Wiesbacher Ehrenbürger Antonie und Anton Buchmann feiern Gnadenhochzeit

Über den Weg gelaufen sind sich die gleichalterigen Antonie aus Wiesbach und der im Nachbarort Martinshöhe im gleichen Alter heranwachsende Anton bereits im Kindergartenalter. Bei verwandtschaftlichen Besuchen im Tal oder auf der Sickingerhöhe wurde am Sandhaufen gespielt und mit den Kinderspielen der damaligen Zeit die Zeit vertrieben. Richtig gefunkt hat es allerdings am Ende des Teenageralters, damals allerdings noch kein Begriff nach heutiger Auffassung. Am 9. Oktober 1953 gab man sich damals vor dem Standesbeamten der Bürgermeisterei Käshofen, dazu gehörte damals Wiesbach als Ortschaft, weltlich das Ja-Wort. In der Wiesbacher Dorfkirche Maria Himmelfahrt, dann fast auf den Tag genau eine Woche später folgte das kirchliche Zeremoniell, dem weitaus mehr Bedeutung zur damaligen Zeit beigemessen wurde mit gegenseitigem der Eheringe und insbesondere dem Bekunden, in guten wie in schlechten Zeiten für einander da zu sein. Dass Antonius Buchmann einmal im Nachbarort kummalpolitische Karriere machen sollte, daran dacht in jenen Jahren niemand. Geld für die Familie musste ins Haus, eigene vier Wände waren das Ziel. Den Job beim bekannten Homburger Unternehmen Vogelgesang tauschte Antonius Buchmann recht bald, bewarb sich den der Bundesbahn und wurde dort sogar ins Beamtenverhältnis aufgenommen. EisenbahnerBuchmann kontrollierte Fahrkarten, war Zugbegleiter und Mädchen für alles. Die politische Karriere begann mit dem Eintritt in die CDU. Zwei Jahrzehnte hindurch prägte Anton Buchmann den Orts als Bürgermeister wie zuvor kein anderer. Stets mit Wegbegleitern, die ihm tatkräftig zur Seite standen. Als Der Ortskanal gebaut, die Wasserversorgung erneuert, neue Baugebiete ausgewiesen wurden, Antonius Buchmann ist stets für die Dorfprobleme der ihm anvertrauten Bürger ein Vorkämpfer gewesen. Das Bürgerwohl lag ihm am Herzen, nicht Hörigkeit bei der Obrigkeit. Da konnte es auch schon mal passieren, dass Antonius zur Rapport bei den vorgesetzten Behörden antreten musste, was ihn aber nicht störte. Viele Projekte, gemeinsam mit dem Rat im Ort angestoßen, prägen noch heute das Ortsbild von Wiesbach. Unter Emil Mayer, seinem Amtsnachfolger wurde Antonius Buchmann Ehrenbürger des Ortes, was Antonius Buchmann noch immer mit Stolz erfüllt. Nicht zu vergessen das Engagement beim Sportverein Wiesbach, wie immer setzte sich „de Buchmann“ dafür tatkräftig in allen Belangen ein.