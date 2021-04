Von SPD mit 30 von 31 Stimmen für Bundestag nominiert : Angelika Glöckner will Wahlkreis erobern

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende und Zweibrücker Stadtratsfraktionschef Stéphane Moulin gratulierte Angelika Glöckner nach ihrer Wahl mit Blumen – zum Coronaschutz mit mehr Abstand als sonst üblich. Foto: David Betz/SPD

Lemberg/Zweibrücken Die Sozialdemokratin will sich im nächsten Bundestag unter anderem für bessere Verkehrsanbindungen unserer Region einsetzen.

Die SPD hat das gewollte, klare Signal gesendet: Angelika Glöckner geht für den Wahlkreis 210 (umfasst Pirmasens, Zweibrücken, Landkreis Südwestpfalz und den Süden des Landkreises Kaiserslautern mit den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach) am 26. September bei der Bundestagswahl ins Rennen. Ein Direktmandat für die Region lautet das Ziel der Sozialdemokraten. In der Wahlkreiskonferenz in Lemberg stimmten am Samstag 30 von 31 Delegierten mit Ja für Glöckner – bei einer Nein-Stimme. Die 59-Jährige war die einzige Kandidatin.

„Ich will unsere Region weiterhin in Berlin vertreten. Wer glaubt, die SPD ist eine überholte Partei, der täuscht sich. Wir haben viel Kraft und wir werden noch ganz viel Zukunft gestalten“, gab sich Glöckner in ihrer Bewerbungsrede kämpferisch. Ansonsten schlug sie eher die sachlichen Töne an und verwies auf das in den vergangenen vier Jahren in der Bundespolitik von den Genossen geleistete. Der Tenor lautete: Die SPD hat den besten Kanzlerkandidaten, das beste Zukunftsprogramm, ist der Motor der Regierung – und sie selbst die passende Kandidatin für die Region.

Glöckner betonte, dass sie durch ihre sechsjährige Arbeit als Bundestagsabgeordnete nah an den Bürgern dran sei und wisse, was die Menschen in unserer Region umtreibe. Ob Nato-Streitkräfte, Fluglärm, Kerosin-Ablass, S-Bahn zwischen Zweibrücken und Homburg, B 10 oder Niederauerbach-Kaserne: Für alle diese Themen müssten Lösungen gefunden werden. Wichtig sei, unabhängig von einer besseren B 10-Anbindung, der Ausbau des Schienenverkehrs und der Ausbau von barrierefreien Bahnhöfen in der Region – auch die Innenstädte müssten gestärkt werden. Dies könne nur mit einer engen Zusammenarbeit auf allen politischen Ebenen gelingen. Dazu gehöre die Landes- und Bundespolitik. Nach der gewonnenen Landtagswahl könne das in einem engen Schulterschluss mit der SPD-geführten Regierung angegangen werden. Ganz nah seien die Sozialdemokraten durch den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Schuldenschnitt für die hoch verschuldeten Kommunen gewesen. Leider habe der Vorschlag auf den letzten Drücker aufgrund einer nicht erfolgten Zustimmung einiger CDU-Länder nicht umgesetzt werden können – dafür seien auch die CDU-Abgeordneten aus der Region verantwortlich. In diesem Zusammenhang betonte Glöckner, dass die Kommunen mehr finanzielle Ausstattung und Handlungsspielräume benötigen. Dazu stehe sie in ständigem und engen Austausch mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Einen besonderen Wert lege die SPD auf Bildung. Jeder Schüler müsse von klein auf die gleichen Chancen erhalten. Dazu sollen die Schulen in der Westpfalz mit Nachdruck und bestmöglichen Mitteln für die Digitalisierung fit gemacht werden. Auch schwebe der Partei ein Mindestlohn von zwölf Euro plus x vor, was momentan vom Koalitionspartner CDU noch verhindert werde.

Sie selbst sei mit der Region fest verwurzelt, liebe ihren Wohnort Lemberg und die Heimatstadt Pirmasens, in der sie 30 Jahre gearbeitet habe. Auch Kaiserslautern und Zweibrücken seien ihr durch jahrelange berufliche Verbindungen gut bekannt. Als Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung sei sie mit der Grenzregion eng verbunden und habe viele Kontakte aufgebaut.

Sebastian Tilly von der Pirmasenser SPD lobte Glöckner als „nicht abgehoben und nah bei de Leit“. Wenn es um die Sache gehe, seien ihr parteipolitische Grenzen egal, um eine bestmögliche Lösung zu finden. Der SPD-Landtagsabgeordnete Alexander Fuhr aus Dahn erklärte: Glöckner stehe für die Region. Sie sei bodenständig, zuverlässig und gebe den Menschen Rückmeldungen. Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hob als besondere Qualität hervor, dass Glöckner keine Ego-Politik betreibe. Sie höre ihren Gegenübern zu und wisse daher, was den Menschen auf der Seele brenne. Die Region brauche eine starke Stimme, denn Berlin sei ganz, ganz weit weg.