Reifenberg Kita-Anbau eingeweiht

So gelte es, sich für die erfolgreiche Planung samt deren Umsetzung zu bedanken, insbesondere beim bauleitenden Architekten Hans-Jürgen Schuck, dem es gelungen sei, das Vorhaben in knapp einem Jahr zu realisieren. Die häufige Präsens des Fachmanns vor Ort habe die Gemeinde auch vor zusätzlichen Kosten bewahrt. Abgesehen von noch anstehenden kleineren Arbeiten sei man im Kostenrahmen geblieben, in der heutigen Zeit eine Seltenheit.