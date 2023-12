Contwig stimmt zu An Steitzhof soll Batteriepark

Wichtig: die Projektgesellschaft. Sie gründet Walter-Solar vor Ort, also in Contwig. Deshalb könnte auch die Ortsgemeinde von der Gewerbesteuer profitieren. Ein Vermarkter gehört auch dazu. Elektronisch wird am Börsenmarkt in Leipzig teilgenommen. Investiert wird im zweistelligen Millionenbereich. Ein Investor steht hinter alledem. Der kommt aus dem italienischen Südtirol, spreche aber Deutsch, so Walter, was für Heiterkeit bei der Ratssitzung sorgte. Risiko käme auf die Ortsgemeinde nicht zu, sie müsse auch kein Geld beisteuern. Bei einer Stimmenthaltung und einer Gegenstimme fasste der Rat einen Grundsatzbeschluss und stimmte dem Vorhaben zu. Vorbehaltlich noch fehlender Unterlagen und Nachweise. Das war notwendig, weil schon ein Bauantrag gestellt ist.