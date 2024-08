Dorffest Zwei Tage Party in Martinshöhe

Reichlich Erfahrung wusste Peter Palm als Ortsbeigeordneter an der Seite von Hartwig Schneider, seinem Amtsvorgänger als Ortsbürgermeister von Martinshöhe, zu sammeln, jetzt steht Peter Palm selbst in der Verantwortung, muss an der Spitze des Vereinsringes an diesem Wochenende bei den beiden Wassertürmen seines Heimatortes das 32. Dorffest organisieren. Der Startschuss fällt am Samstag mit dem obligatorischen Fassanstich um 19 Uhr, danach erfreuen einmal mehr die Hüttenrocker mit Live-Musik. Der Eintritt dazu ist frei.