Programm von Freitag bis Sonntag : Althornbach feiert drei Tage 750 Jahre

Diesen Freitag, Samstag und insbesondere am Sonntag zum historischen Festumzug steht das Bürgerhaus (Bild) beim Althornbacher Dorfgeburtstag im Mittelpunkt. Rechtzeitig zu den Jubiläumstagen sind die Arbeiten abgeschlossen, das neue „Wohnzimmer der Ortsgemeinde“ ist ein echter Hingucker. Foto: Norbert Schwarz

Althornbach Außer den Festveranstaltungen von diesem Freitag bis Sonntag gibt es auch eine Hochglanz-Festbroschüre mit Einblicken in die Vergangenheit.

Die erste urkundliche Erwähnung gilt als Geburtszeitpunkt für Dörfer und Städte. 750 Jahre sind seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Althornbach vergangen. Ein dreiviertel Jahrtausend. Klar, das wollte Ortsbürgermeister Bernd Kipp zusammen mit den Ratsmitgliedern unbedingt feiern. Die Corona-Pandemie hätte dies um Haaresbreite verhindert, aber gottlob nur fast. Diesen Freitag, 17. Juni 2022, ist es soweit: Mit zahlreichen Bürgern und Ehrengästen (vor allem aus der Kommunalpolitik) wird der Geburtstag von Althornbach vor 750 Jahren offiziell gewürdigt. Zum Festakt ist für Freitag um 19.30 Uhr in den Festsaal des Bürgerhauses geladen.

„Wir haben gezittert und Daumen gedrückt. Ganz klar, wer ist schon freiwillig bereit, auf eine Geburtstagsfeier zu verzichten“, stellt Ortsbürgermeister Kipp mit Blick darauf fest, dass die Pandemie die Festtage zur 750-Jahr-Feier allesamt über den Haufen hätte werfen können. Deshalb befand sich die kleine Helferschar zur Festvorbereitung auch lange in den Startlöchern, ehe die Zeichen auf Grün standen.

Doch mit etwas mehr als einer Handvoll engagierter Bürger, die sich auch in der örtlichen Kommunalpolitik engagieren, ist es den Althornbachern gelungen, eine handliche Hochglanzbroschüre zum stattlichen Jubiläum herauszugeben. Ein Broschüre, die insbesondere den Wandel des Ortes im letzten Jahrhundert deutlich macht, ohne dabei die Vergangenheit nicht passend zu würdigen.

„750 Jahre Althornbach“ lautet die Überschrift. Darunter das bekannte Dorfwappen mit dem roten Löwen als Wappentier der Zweibrücker Grafen. Links etwas im Hintergrund ein Laubbaum. Grün-rot sind die beiden Wappenfarben auf goldenen Grund. 1272 - 2022 und als Abschluss 17.-19. Juni 2022 als Hinweis auf die jetzt am Wochenende anstehenden Festtage.

Ein Blick in die Hochglanzbroschüre verrät die Entwicklung Althornbachs. Wenn Kipp dabei festhält, dass das vergangene Jahrhundert für Althornbach bahnbrechend gewesen ist, so übertreibt der umtriebige Ortsbürgermeister auf keinen Fall. Insbesondere in den Nachkriegsjahren und auch jüngster Zeit erlebte der zwischen den Städten Zweibrücken und Hornbach gelegene Ort ein Aufblühen ungeahnten Maßes.