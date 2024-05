Kritik an Zitaten der Tierrettung Saar-Pfalz in „Bild“ „Die Wasserbüffel waren nie in Gefahr“

Um Hasen, Hühner und zwei Pferde in Hornbach in Sicherheit zu bringen, hatten sich beim Dauerregen die Einsatzhelfer der Contwiger Tierrettung in die überflutete Talaue zwischen Mauschbach und Hornbach begeben. Bei dieser Rettungsaktion sahen sie dann auch die Büffelherde im Wasser, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Tierrettung zu den Vorwürfen. Regelrecht in Panik habe eine Frau angerufen und vom Zustand der Büffelherde berichtet. Zuvor sei man bereits von zwei Autofahrern auf die besondere Situation hingewiesen worden. Der Tierettungs-Trupp habe auf dem Wirtschaftsweg gestoppt und die Büffelherde auf einen nicht überfluteten Weidebereich beim Gatter gelockt. Den „Bild“-Bericht bezeichnen die Contwiger Tierretter als schlecht recherchiert. Auf der eigenen Facebook-Seite habe man in der Form nie berichtet, auch am Telefon habe es derartige Aussagen zu keiner Zeit gegeben. „Bild“ habe vieles verdreht und dramatisiert, so die Tierrettung Saar-Pfalz.