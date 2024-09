Rückforderungen sollen geprüft werden Rat ärgert sich über „Fehlplanung“ bei Umleitungsstrecke

Heino Schuck, SPD, machte darauf aufmerksam, dass man mit der Baumaßnahme schon ein Vierteljahr in Verzug sei und man deshalb „in die Pötte kommen“ müsse. Auch Ortsbürgermeister Roschy fragte: „Gehen wir vorwärts oder bleiben wir stehen?“ Von verschiedenen Seiten wurde gefordert, die rechtliche Situation zu klären, das heißt Planer und Baufirma in die Verantwortung zu nehmen. So wurde schließlich mit 12 Ja-Stimmen beschlossen, die vorgeschlagene bauliche Lösung an die Baufirma zur schnellstmöglichen Durchführung zu vergeben. Gleichzeitig soll die Verwaltung prüfen, ob Rückforderungsmöglichkeiten bestehen.