Contwig Abschluss mit einem Hauch von Glamour

Die IGS Contwig hat am Freitagabend ihre Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet: 27 junge Frauen und 16 junge Männer haben in der Pirminiushalle in Hornbach ihren Abschluss gefeiert. „A little Party never killed no Abi“ (eine kleine Party hat noch keinem Abi geschadet) lautete das Motto, ein Hauch von Glamour lag in der Luft.