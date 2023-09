Start am Freitag Countdown für Battweiler Kerb läuft

Das Kerbekarussell dreht sich weiter, macht diesmal in Battweiler Station. Von der Konrad-Loschky-Halle im Ort ist der Kerbeplatz zum Sportheim in der Talaue verlegt worden. Dort wird am Sonntag in den frühen Nachmittagsstunden die Kerberede gehalten. Mit einer großen Besonderheit kann dabei Battweiler aufwarten: Die Mädchen haben die Hosen an, in Battweiler sind Straußbuben Mangelware, das Kerbezepter schwingen einzig und allein Mädels.