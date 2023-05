Traditionsreiche Prozession von Labach nach Wallhalben Indischer Reliquienreiter am Sonntag bei 90. Bruder-Konrad-Ritt

„Der Bruder-Konrad-Ritt war schon immer etwas Besonderes“, meint Karl Schneider aus Biedershausen, selbst auf einem Bauernhof groß geworden und noch heute eng mit der Landwirtschaft verbunden. Das Entstehungsjahr der Reiterprozession und das Geburtsjahr des Zeitzeugen liegen nur wenige Jahre auseinander. Schneider erinnert sich noch gut an die Nachkriegsjahre im Wonnemonat Mai, wenn sich die Prozession wie noch immer im langen Zug durch die Talauen von Labach und Wallhalben schlängelte. Die Prozession habe damals noch länger gedauert, denn eine so herrlich asphaltierte Landstraße habe es in jener Zeit zwischen den Orten nicht gegeben, merkt der Biedershausener spitzbübisch an und weiß noch aus den eigenen Kinderjahren bestens, dass auch damals schon nach Prozession und Gottesdienst in den Wirtshäusern sich die Menschen gesellig trafen.