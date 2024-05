24 Stunden Feuerwehr Souveräne Retter und Löscher

Ein Mädchen und neun Jungs von der Jugendfeuerwehr hatten an diesem Wochenende ihren Großen Tag. Für 24 Stunden tauchten sie alle ein in den Alltag eines aktiven Feuerwehrmannes. „Berufsfeuerwehrmann“ ist die Überschrift gewesen. Retten, Löschen, Bergen und Schützen so die Schwerpunkte. Von Freitag bis Samstag, 24 Stunden ständig auf Achse sein. Lara Heß und ihren neun männlichen Feuerwehrenthusiasten machte einmal mehr das Hineinschnuppern in den Tag eines Berufsfeuerwehrmannes riesigen Spaß.