Baugebiet in Walshausen : Im Sommer können Häuslebauer loslegen

Ortsbürgermeister Gunter Veith (Zweiter von links) freut sich natürlich, dass die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet am Kornberg in Walshausen (Bild) derzeit bestens über die Bühne gehen. Foto: Norbert Schwarz

Walshausen Die Erschließungsarbeiten am kleinen Walshauser Neubaugebiet „Am Kornberg“ sollen insgesamt rund 550 000 Euro kosten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Erfolgreich haben die Walshauser den beschwerlichen Erschließungsweg für ihr kleines Neubaugebiet am Kornberg hinter sich gebracht. Das Schmitshauser Erschließungsträgerunternehmen Berthold Staab ist mit den umfangreichen Arbeitsgängen vollauf beschäftigt. Die Arbeiten für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasser, Straßenbau und die Oberflächenentwässerung gehen nahtlos ineinander über. Seit Spätsommer wird eifrig gewerkelt. Bei einem Baustellengespräch beziffert Berthold Staab die Kosten für die Gesamterschließung auf rund 550 000 Euro. In dieser Kostensumme ist auch das Verlegen des Glasfaserkabels für die UGG enthalten.

Die Zusammenarbeit mit der UGG lobt der Schmitshauser Firmenchef. Berthold Staab, der selbst schon kommunalpolitisch aktiv gewesen ist, weiß, wie es geschätzt wird, wenn gerade bei Grabenarbeiten alles in einer Hand ist. Bei Ausbau der Schulstraße in Wiesbach, die gegenwärtig läuft, soll es in dieser Beziehung erhebliche Schwierigkeiten gegeben haben, worüber sein keiner der Beteiligten, gerade nicht die Bürger, freuen kann. „Der Ortsbürgermeister muss dann alles ausbaden“, findet der Chef des Erschließungsträgerunternehmens scherzend und Ortsbürgermeister Gunter Veith kontert prompt: „Da halten wir uns einfach an die Baufirma vor Ort und beackern die im wahrsten Wortsinn!“

Auf einem „Rosenteppich“ bekamen die Walshauser das kleine, dafür hübsch gelegene Baugebiet am Kornberg allerdings auch nicht präsentiert. Ein Zähes Ringen fast bis zuletzt habe es wegen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers gegeben, berichtet Ortsbürgermeister Gunter Veith, der insgesamt bei den übergeordneten Behörden seit dem Fiasko im Ahrtal eine mehr als sensible Haltung feststellt. Das entstehende Walshauser Neubaugebiet mit seinen acht Bauplätzen liegt auf einem Höhenplateau. Dennoch waren erhebliche Maßnahmen zur schadlosen Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers notwendig, damit keine Situationsverschärfung durch das Baugebiet entstehen kann. Mit einer unterirdisch verlegten 300er PE-Leitung wird jetzt das gesammelte Oberflächenwasser der vorhandenen Vorflut zugeleitet. Berthold Staab: „Vor dieser Leitung ist oberirdisch überhaupt nichts zu sehen. Wir haben die Leitung im Freispülverfahren gebaut. Allein der Ein- und Auslauf werden dem Fachkundigen das Leitungsvorhandensein signalisieren!“

Passend zum Gebietscharakter wird die Erschließungsstraße nicht asphaltiert sondern mit modernem Betonsteinpflaster hergestellt. Weil die Ortsgemeinde Walshausen in den zurückliegenden Jahren sparsam mit den Haushaltseinnahmen umzugehen wusste war es ihr möglich, Rohbauland selbst zu erwerben und bei der Grundstücksvergabe ein Mittel zur Steuerung in Händen zu haben. Dazu Ortsbürgermeister Gunter Veith: „Wir wollen Bauplätze für die jungen Walshauser vorhalten. Wir verschließen uns auf keinen Fall für Neubürger. Was wir aber nicht wollen ist, dass Spekulanten hier günstiges Bauland erwerben und es dann kostensteigernd weiterverkaufen. Das ist nicht im Sinne der Gemeinde und deshalb war es auch für die Mitglieder des Ortsgemeinderates und mich ganz klar, dass wir bei der Preisentwicklung und den weiteren Steuermechanismen ein Auge auf die Dinge haben!“