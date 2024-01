Bauernhaus in Martinshöhe 66-Jährige stirbt bei Hausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Martinshöhe in der Nacht auf Freitag hat eine 66-Jährige Hausbewohnerin ihr Leben verloren. Familienangehörige, Helfer aus der Nachbarschaft und Feuerwehrleute hatten vergeblich versucht, bis zu der Eingeschlossenen vorzudringen. Ein Flammeninferno versperrte letztendlich den Weg. Wehrführer Jürgen Lampert am Freitag im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur: „Sowas habe ich in meiner 45 Jahre währenden Zeit als Feuerwehrmann bisher noch nicht erlebt. Das Flammeninferno, die Hitze, ein Vordringen ins Hausinnere trotz Atemschutz unmöglich!“