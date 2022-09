50 Jahre SPD-Ortsverein „Adolf Ludwig“ : Sozialdemokratische Erfolgsstory

Großbundenbach Der SPD-Ortsverein „Adolf Ludwig“ hat am Wochenende seinen 50. Geburtstag gefeiert.

Passend dazu die Feststellung des langjährigen Kreisbeigeordneten Ernst Hügel als Festredner, wie stark die Einflussnahme von Sozialdemokraten nach Ende des zweiten Weltkrieges gewesen ist, als Deutschland weitgehend in Schutt und Asche lag und gerade in der Pfalz mit politisch engagierten Männern wie Adolf Ludwig der parteipolitische Aufbau vonstatten ging. Hügel dazu in seiner Festrede zur Frage was einen guten Sozialdemokraten ausmache: „Wir Pfälzer Sozis kommen diesem Wunschbild ziemlich nahe!“