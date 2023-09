5. Dellfelder Genusswanderung Schlemmen ohne große Reue

Gut organisiert vom Kultur- und Sportverein (KuS) 1919 Dellfeld war das gleichermaßen sportliche wie kulinarische Event, an dem nahezu alle Dellfelder Vereine und Einrichtungen teilnahmen. 2017 war bei den Vorstandsmitgliedern Oliver Benoit, Claudia Scherer und Kai Lahm-Henseler die Idee entstanden, die Dorfgemeinschaft mit ihren Vereinen durch eine weitere gemeinsame Veranstaltung zu stärken. „Und was bot sich da bei der schönen Umgebung mehr an, als Essen und Laufen miteinander zu verbinden“, so Lahm-Henseler.