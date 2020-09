Rätselhafter Todesfall : 28-Jähriger liegt tot im Bunker

Rieschweiler-Mühlbach Der Südwestpfälzer ist an Rauchgasvergiftung gestorben. Die genaueren Umstände sind bisher nicht bekannt.

Ein 28-Jähriger wird tot in einem Bunker in Rieschweiler-Mühlbach in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gefunden. Lediglich die Todesursache steht bisher fest.Was geschah wirklich am vergangenen Freitagabend im Ortsteil Höhmühlbach? Vor dieser Frage stehen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit. Hatte der 28-Jährige, der nach Informationen unserer Zeitung im Ortsteil lebte, aber aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben stammt, die Kontrolle über sein eigenes Feuer verloren oder hat jemand anderes dort ein Feuer gemacht, möglicherweise ohne zu wissen, dass sich jemand in dem Bunker befand?