Corona in der Südwestpfalz : 26 positive Corona-Tests

Bis heute wurden 631 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa/Robert Michael

Südwestpfalz Unter den positiv Getesteten sind nach längerer Zeit wieder Reise-Rückkehrer.

(red) Nach aktuellem Stand (Donnerstag, elf Uhr) haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 26 weitere Corona-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 103,3 aktuell in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (74,6) in rot und Zweibrücken (35,1) in der Gefahrenstufe orange.

Bei den neuen Fällen ließen sich acht bereits zuordnen. Eine Zweibrückerin ist Reiserückkehrerin aus Polen, eine Pirmasenserin wurde vor Aufnahme in eine Einrichtung positiv getestet, bei jeweils einer Person aus Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen fand die Infektion am Arbeitsplatz statt. Vier weitere Personen aus Pirmasens, sowie den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen und Zweibrücken-Land waren befanden sich als Kontaktperson ersten Grades bereits in Quarantäne. Für jeweils neun Personen war die Infektionskette noch nicht abschließend ermittelt oder stand die Ermittlung zum Zeitpunkt der Meldung noch bevor.