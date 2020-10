Hausverbot auf Lebenszeit : Mann versorgt sich nachts im Supermarkt

Zweibrücken So einen Fall erlebt man auch bei der Polizei nicht alle Tage:

(red) In der Nacht zum Mittwoch haben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf der Kundentoilette eines Supermarktes im Etzelweg einen 23-Jährigen aufgegriffen. Der Mann hatte, so die Polizei, durch Umherlaufen im verriegelten Supermarkt einen Bewegungsmelder und dadurch Alarm ausgelöst.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann bei Schließung des Marktes am Vorabend unbemerkt einschließen lassen. In der Folgezeit aß er sich mit Schokoriegeln aus dem Warenangebot satt und versteckte Fischstäbchen, Tiefkühlhähnchen und diverse andere Lebensmittel in seiner Kleidung sowie in einer mitgeführten Bauchtasche. Sogar in der Unterhose hatte er Lebensmittel versteckt.