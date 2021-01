Corona in der Südwestpfalz : 20 neue positive Corona-Tests registriert

Südwestpfalz Die Kreisverwaltung informiert über die aktuellen Quarantäne-Regeln.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes wurden am Wochenende 20 weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 77,0 aktuell in der Risikostufe rot ein, die Städte Pirmasens (114,3) in rot und Zweibrücken (35,1) in orange. Zudem gibt es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen, eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens.