Tante-Emma-Laden Der Ort gratuliert zum 20. Geburtstag

Natürlich erinnerte Ortsbürgermeister Volker Schmitt am Samstag beim Betriebsjubiläum für den Großsteinhauser Einkaufsladen auch an diesen ganz besonderen Tag, welcher nach Aussage der Besitzerin ein unvergessliches Erlebnis für immer bleiben wird. Für Großsteinhausen sei „Sonja’s Lädchen“ fast ein Geschenk des Himmels und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der Laden sei eben mehr als eine Verkaufsstelle von Eiern, Mehl und Butter. Nicht alleinn dass zur Schicht fahrende Arbeiter hier in aller Frühe schon einen Kaffee zu sich nehmen könnten oder eine Schichtstulle bekämen. Ein aufmunterndes Wort, ein offenes Ohr für die Alltagssorgen – in „Sonja’s Lädchen“ sei schließlich alles zu haben. Ein „gibt‘s nicht“ kenne Sonja Jochheim für ihre Kundschaft auf keinen Fall. und wenn tatsächlich dieses oder jenes einmal fehlen sollte, dann wäre das spätestens am nächsten Tag lieferbar.