Dieses Wochenende Reifenberg feiert 175 Jahre Wendelinuskirche

Die örtliche Löscheinheit, wie stets bei Großereignissen des Ortes „Mädchen für alles“, wird auch diesmal mit ihrem Wehrführer Elias Semmet an der Spitze für den Dienst am Grill und beim Bewirten sein. Hüther, die auch als langjährige frühere Ortsbürgermeisterin eng mit der Kirchengemeinde verbunden ist.: „Feuerwehr und Bürger, die helfen wo es nur geht. Zahlreiche Kuchenspenden sind der Kirchengemeinde bereits zugesichert, der Jubiläumstag wird ein ganz besonderes Fest für Reifenberg und seine Bürger. 175 Jahre Wendelinuskirche, das ist ein denkwürdiger Tag. daran muss in gebührender Form und Art und Weise erinnert werden. Versteht sich eigentlich von selbst und es wäre sicher ein ganz besonders schönes Zeichen, wenn diesmal wie früher eigentlich überall und ganz besonders in Reifenberg üblich, viele schon zum Jubiläumsgottesdienst den Weg in unsere stattliche, schmucke Wendelinuskirche fänden.“