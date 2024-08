Ursache unklar 150 Heuballen brennen in Contwig

Am Sonntag haben in Contwig zwischen Maßweiler Straße und Ruppenthalerhof etwa 150 Heuballen gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten gemeinsam den Brand vor Ort eindämmen und das Feuer unter Kontrolle bringen und anschließend löschen. Zwei Bagger der Verbandsgemeindewerke zogen die Heuballen auseinander, um sie besser ablöschen zu können. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Contwig, Dellfeld, Käshofen, Dietrichingen, Rieschweiler-Mühlbach sowie die Werks-Feuerwehr der Firma Bosch in Homburg. Im Einsatz befanden sich insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 16 Feuerwehrfahrzeugen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Schadensumme wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Die Einsatzdauer betrug sieben Stunden.

Foto: Feuerwehr ZW Land