Ortsgemeinderat Reifenberg : Grünes Licht für „Busenäcker“

Reifenberg Der Reifenberger Rat hat den Weg für 15 neue Bauplätze frei gemacht.

In einem langwierigen Sitzungsverfahren haben die Ratsmitglieder mit Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer an der Spitze den Bebauungsplan „Busenäcker“ nunmehr unter Dach und Fach gebracht, im Klartext als Satzung nach Baugesetzbuch beschlossen. Die rechtliche Umsetzung folgt nunmehr in weiteren Schritten. Weil die Ortsgemeinde in Besitz von Grund und Boden ist, kann die Vermessung im Eigenbesitz erfolgen. Ein Bodenordnungsverfahren, welches den vorherigen Plan zu Fall brachte, ist diesmal nicht notwendig. Verbandsgemeindewerke, Wasserversorungszweckverband und Ortsgemeinde wollen die Erschließungsanlagen herstellen.

Nicht wenige potentielle Bauherrn halten schon jetzt über einen längeren Zeitraum die Treue und stehen weiterhin zu ihrem Ersuchen um Zuteilung eines Bauplatzes. 20 Träger öffentlicher Belange hatten die Möglichkeit wahrgenommen und sich zum Bebauungsplan der Ortsgemeinde Reifenberg geäußert. Dabei war an die Mitglieder des Ortsgemeinderates nunmehr die hohe Herausforderung gestellt, in jedem Einzelfall abzuwägen, ob einerseits die Interessen als planende Ortsgemeinde überwiegen oder den Anregungen und Bedenken der Planungsträger nachzukommen ist.

Die Katholische Kirchengemeinde als Trägerin der Kita „Apfelbäumchen“ Reifenberg übernimmt keine weiteren Personalkosten. Solche fallen in Höhe von rund 9500 Euro für eine Hauswirtschaftskraft an, die künftig das Essen für rund 30 Kinder in der Tagesstätte frisch zubereitet. Die Zusammenhänge sind mehr als diffizil, ergänzende Erläuterung der Kindergartenleiterin in der Sitzung führten zum besseren Verständnis der Gesamtsituation. Frisch-Misch-Kost gibt es schon im Augenblick. Als Tiefkühlkost des Lieferanten Apetito und das schon bald ein Jahrzehnt. Die jetzige Kraft geht jetzt in Ruhestand und ob eine neue Kraft für 15 Stunden zu haben ist, wurde in Frage gestellt.