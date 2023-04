Integrative Einrichtung in Bubenhausen Millionenprojekt Kindergarten-Umbau

Die Stadt nimmt viel Geld in die Hand, um den Ausbau der Kindertagesstätte Heiligentalstraße in Bubenhausen zu erweitern. 1,6 Millionen Euro erhält der protestantische Träger der Kita von der Stadt als Zuschuss – muss dafür aber eine Vereinbarung unterzeichnen, die organisatorische Fragen regelt. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung vergangene Woche einstimmig für den Zuschuss und das Prozedere, das vorsieht, dass der Träger, die protestantische Kirchengemeinde Ernstweiler, entsprechende Verpflichtungen eingeht.