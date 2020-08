Entwurf von Gerhard Kaiser zur Würdigung des großen Beitrags Zweibrückens zur deutschen Demokratiegeschichte nimmt Formen an : Rauch ist begeistert von Freiheitsdenkmal

Zweibrücken Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) lobt das Modell von Gerhard Kaiser für ein Zweibrücker Freiheitsdenkmal. Über eine mögliche Realisierung will sie eine breite Diskussion. Bald angebracht werde das geplante „einordnende Informationspult“ am Bismarck-Denkmal.

Auf Anfrage unserer Zeitung an den Stadtvorstand erklärte Rauch, dass Gerhard Kaiser (vor dem Ruhestand Lehrer am Helmholtz-Gymnasium) mitsamt seiner Gattin Ingrid Kaiser inzwischen den Entwurf vorgestellt hat. Kaiser hat nach seiner Skizze (wir berichteten ausführlich) mittlerweile ein 3-D-Modell des Denkmals gefertigt, das die großen Beiträge Zweibrückens zur deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte würdigen soll.

Die Dezernentin merkt an, dass sie das Modell im Anschluss „einige Tage in der Verwaltung des städtischen Kulturamtes“ auf sich und andere Mitarbeiter und Besucher habe wirken lassen. Ferner sei der Entwurf „intensiv diskutiert“ worden.

Die Beigeordnete lobt das Engagement von Gerhard Kaiser: „Wir können in Zweibrücken stolz darauf sein, so geschichtsinteressierte, begabte und engagierte Bürgerinnen und Bürger in unsere Mitte zu wissen, die sich mit dieser Intensität und so viel Herz für unsere Stadtgeschichte und unser kulturelles Leben einsetzen.“