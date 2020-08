Im Zweibrücker Bahnhofsgebäude : Geplante Zweigstelle der Post öffnet erst Mitte Oktober

Wenn man Pakete bald auch im Bahnhof abgeben kann (Symbolbild), dürfte dies auch die Verkehrssituation in der Sackgasse vor der Hauptpost in der Rosengartenstraße entlasten. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zweibrücken Einzug im Bahnhof drei Monate später als geplant.

Die geplante Eröffnung der Post-Zweigstelle im Zweibrücker Bahnhof verzögert sich um rund drei Monate. Das erklärt Hans Prager vom DRK auf Anfrage unserer Zeitung. Prager, kommissarischer Geschäftsführer des DRK Südwestpfalz, sagt, es werde wohl Mitte Oktober. Der Grund (wie bei so vielen anderen Bauprojekten in der Stadt, die sich verzögern): Corona.

Die Gewobau, Eigentümerin des Bahnhof-Gebäudes, hatte in der Vor-Corona-Zeit im Merkur noch geschätzt, dass die Poststelle im Sommer geöffnet werden könne.

Daraus wird nun nichts, macht Prager deutlich. Aber das Wichtigste sei sicher, „dass die Zweigstelle dann in der Vorweihnachtszeit von den Bürgern genutzt werden kann, etwa, um Päckchen abzugeben oder abzuholen“.

Diese Zeit ist die Hochphase des Paketgeschäftes. Die Zweigstelle im Bahnhof soll die Situation der Post-Hauptstelle in der Rosengartenstraße entzerren. Dort ist schon an „normalen“ Werktagen allerhand los, in der Vorweihnachtszeit bilden sich teilweise Schlangen bis auf die Straße, die geparkten Autos stellen die Rosengartenstraße oft zu.