Kein Stress mit Besuchern wie in Saarbrücken : Wasserratten akzeptieren Einbahnstraße

Die Zweibrücker haben die coronabedingten Schwimmregeln im Freibad akzeptiert. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Seit 1. Juli hat das Freibad in Zweibrücken coronabedingt geöffnet. Bis Mitte August wurden gut 9000 Besucher gezählt. Diese machen zur Erleichterung des Personals keinen Stress wie im Saarland.

In Zweibrücken sind die Wasserratten ganz offenkundig allgemeinverträgliche Lebewesen. Während im Saarland zuletzt immer wieder einmal Besucher Stress machten und massiv Ärger suchten (etwa 2019 im Freibad am Steinrausch in Saarlouis oder dieses Jahr im Schwarzenbergbad in Saarbrücken; wir berichteten über beide Fälle) nutzen die Wasserratten in der Rosenstadt ihre Muskeln für etwas ganz anderes – nämlich, um den Leib zu ertüchtigen und sich im kühlen Nass fortzubewegen.

Dieses zufriedene Fazit zieht Johanna Pedziwiatr, zuständige Mitarbeiterin bei den Stadtwerken für Freibad und Badeparadies. Seit des Übergangs des Freibades von der Stadt an ihre Tochter Stadtwerke (wir berichteten) ist Pedziwiatr für die Nasszellen zuständig.

Und die bringen sie erfreulicherweise nicht ins Schwitzen: „Es läuft gut bei uns. Die Besucher akzeptieren die coronabedingten Sonderregeln. Es ist alles ruhig.“

Selbstverständlich ist das ja nicht in Zeiten, in denen die Einschränkungen, die das Virus hervorruft, so manch einen Zeitgenossen die Hutschnur platzen lassen.

Nicht so in der Rosenstadt. Ob es nun die „Einbahnstraßenregelung“ ist (im Nichtschwimmerbecken ist das Planschen nur in eine Richtung erlaubt), die besonderen Vorschriften für den Verzehr von im Kiosk gekauften Speisen und Getränken (dürfen nur auf der Liegewiese verzehrt werden) oder die virusbedingten Sperrungen von Rutsche oder Volleyballfeld: Die Besucher akzeptieren die Besonderheiten und machen das beste daraus, bilanziert Pedziwiatr. Erst am 1. Juli konnte das Freibad öffnen, der Lockdown vorher machte eine frühere Öffnung nicht möglich. Seit dieser Zeit sind (bis 13. August) 9033 Besucher gezählt worden.

Ob diese Zahlen für besagte gut sechs Wochen eher stark oder schwach sind – Pedziwiatr will erst gar keine Interpretation vornehmen.

In früheren Jahren, als das Wort Corona noch niemand kannte (oder höchstens mit dem gleichnamigen mexikanischen Bier in Verbindung brachte) öffnete das Freibad, je nach Wetterlage, meist um Pfingsten herum die Pforten.

Ein Vergleich mit früheren Jahren würde also keinen Sinn ergeben. Und wäre nur frustrierend. Denn 2019 wurden im Freibad der Rosenstadt 37 061 Gäste gezählt, 2018 waren es – dank eines äußerst intensiven Sommers – gar 46 241.

Das wird dieses Jahr also nichts mit irgendwelchen Rekorden. Dennoch ist Pedziwiatr froh, dass den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden konnte, sich im kühlen Nass zu aalen.

Zumal das Badeparadies vorerst geschlossen bleiben wird, wie Werner Brennemann, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Es ist momentan nicht absehbar, wann das Hallenbad wieder öffnen kann“, bedauert er. Es gebe zu viele offene Fragen rund um Corona. Das Badeparadies zu öffnen, wäre bezüglich des dafür nötigen Personals nochmals eine ganz eigene Hausnummer.

Doch auch im Freibad ist 2020 mehr Personal erforderlich also in normalen Jahren, erklärt Johanna Pedziwiatr. Deswegen sind dieses Jahr auch die Preise anders. Beziehungsweise: Die Verweildauer ist eine andere. Denn es wurde ein Zwei-Schichten-Modell eingeführt. Besucher können entweder von 10 bis 14 Uhr bleiben oder von 15 bis 19 Uhr.

Für beide Schichten ist ein Tagesticket erforderlich. In der Pause von 14 bis 15 Uhr wird dann erneut gereinigt, ehe die „Spätschicht“ einrückt. Pedziwiatr bittet um Verständnis für dieses Zwei-Schichten-Modell; die Sonderreinigung sei erforderlich, um ein Höchstmaß an Hygiene bieten zu können.

Aber die Besucher würden diese zwei Schichten auch akzeptieren, sagt sie. Offenbar wird der erhöhte Personaleinsatz wahrgenommen.

Die Frühschicht nutzen vor allem ältere Besucher und leidenschaftliche Schwimmer. „Da ist noch nicht so viel los und sie können ungestört schwimmen.“ In der Spätschicht rücken dann eher jüngere Gäste an.