Ärger über Verdoppelung der Beiträge in Zweibrücken : Trotz geplanter Verdopplung: FDP verteidigt wiederkehrende Beiträge für Straßenausbau

„Straßenschäden“: An diesen herrscht in Zweibrücken kein Mangel. Foto: dpa/Carsten Rehder

Zweibrücken Die geplante Verdoppelung der wiederkehrenden Beiträge sorgt für Kritik. Die FDP kann diese verstehen, macht aber klar: Es ist trotz allem die beste Alternativ.

Die FDP in Zweibrücken verteidigt das System der wiederkehrenden Beiträge gegen aktuell aufflammende Kritik. In einem Pressegespräch betonen die Liberalen, dass die wiederkehrenden Beiträge – bei aller, durchaus auch berechtigen Kritik – das beste Instrument seien, um den Straßenausbau zu finanzieren.

Die drei FDP-Mitglieder Ingrid Kaiser, Bernd Helbing und Ulrich Schüler erinern in dem Pressegespräch darauf, dass sie in den früheren Jahren, als in Zweibrücken noch Einmalbeiträge zur Finanzierung erhoben wurden, im Stadtrat immer wieder darauf gedrängt hatten, die wiederkehrenden Beiträge einzuführen.

„Das ist einfach ein gerechteres System’“, sagt Kaiser, die die zweiköpfige Fraktion der FDP im Stadtrat anführt. „Bei den Einmalbeiträgen wurden nur die Anwohner, die an der zu sanierenden Straße wohnen, zur Finanzierung herangezogen. Da entstanden meist sehr hohe Forderungen an die Anwohner. Oft in einer Dimension von 15 000 bis 40 000 Euro“, schildert Kaiser diese Ära der Einmalbeiträge.

Viele Bürger habe das finanziell hoffnungslos überfordert. Da es sich bei den betroffenen Eigentümern oft um ältere Bürger handelte (die bei der Bank nur noch schwer Kredit bekamen), mussten viele eine Hypothek auf ihr Haus eintragen lassen. „In Oberauerbach weiß ich von einigen Fällen, in denen solche Hypotheken aufgenommen werden mussten“, sagt Kaiser.

Die Einmalbeiträge seien also „ungerecht“, dieses Wort fällt gleich mehrfach in dem Gespräch. Nur die Anwohner zur Finanzierung heranziehen, obwohl doch in den allermeisten Fällen auch etliche Bürger, die dort nicht wohnen, die jeweils auszubauende Straße nutzen – das sei nicht länger zu vermitteln gewesen.

Nun würden alle zur Finanzierung herangezogen. Gewiss sei auch das System der wiederkehrenden Beiträge beileibe nicht perfekt – aber doch deutlich gerechter, sagt Helbing.

„Wir haben einen gewaltigen Investitionsstau“, merkt Schüler mit Blick auf etliche Straßen in der Stadt mit äußerst schlechtem Erscheinungsbild an. Kaiser ergänzt: Mit den 14 Cent Ausbaubeitrag könne dieser Stau nicht aufgelöst werden. Die Ratsfraktions-Vorsitzende ist gewiss: „Diese 14 Cent waren eine taktische Zahl.“ Es sei klar gewesen, dass diese nicht ausreichten und über kurz oder lang nachjustiert werden müsse. Auch mit den 28 Cent könnten nur Schritt für Schritt die allernötigsten Maßnahmen angegangen werden.

Kaiser, Helbing und Schüler stellen allerdings die Frage in den Raum, ob nicht mehr Straßen saniert werden könnten, wenn man etwas sparsamer saniere – und auf „Luxusstraßen“ wie die Römerstraße oder in Niederauerbach die Hofenfelsstraße verzichte, so Kaiser. „Bei diesen zwei Straßen beispielsweise ist schon die Frage erforderlich, ob man das nicht hätte anders ausbauen können.“

Die drei Liberalen können übrigens die Kritik des Steuerzahlerbundes im Pfälzischen Merkur nachvollziehen. René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz, hatte in unserer Zeitung die Verwaltung der Stadt Zweibrücken kritisiert. Die Diskussion zur massiven Erhöhung der wiederkehrenden Beiträge sei „ein Paradebeispiel dafür, warum wir uns für das Ende der Ausbaubeiträge einsetzen“, hatte Quante erklärt. Jahrzehntelang habe Zweibrücken selbst nach eigenem Eingeständnis kaum etwas in den Straßenerhalt investiert – das Steuergeld sei lieber für anderes ausgegeben worden.„Und nun sollen die Anlieger für die verfehlte Politik den Großteil der Zeche zahlen“, hatte er kritisiert.

„Im Grunde hat Herr Quante schon recht“, merkt Helbing an. Die FDP in Rheinland-Pfalz habe deshalb 2019 im Kommunalwahlkampf auch die Forderung erhoben, die wiederkehrenden Beiträge abzuschaffen und den Straßenausbau künftig rein über die Steuereinnahmen zu finanzieren.