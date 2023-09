Trotz Protest etlicher Nachbarkommunen Das Zweibrücker Outlet darf erweitert werden

Worum geht es genau? Das Zweibrücken Fashion Outlet wollte seine Netto-Verkaufsfläche von jetzt 21 000 Quadratmetern (bei der Eröffnung 2001 waren es noch 15 000 Quadratmeter gewesen) um 8500 auf insgesamt 29 500 Quadratmeter erhöhen. Das Outlet soll in die einzige Richtung wachsen, in die ohne das Überbauen von Parkplätzen noch Luft ist: nach Süden, also Richtung Hornbach. Das Areal zwischen dem Südende des Outlets und dem Multimedia Internet Park (MIP) ist weitgehend unbebaut und gehört seit einiger Zeit Via Outlets. Auf etwa 11 000 Quadratmetern sollen für insgesamt 50 Millionen Euro V-förmig 40 bis 50 neue Geschäfte entstehen. Das soll 350 weitere Arbeitsplätze schaffen.