Große Mengen an Wasser ausgelaufen : Defekter Wasserschlauch hält Feuerwehr in Atem

Ein geplatzter Wasserschlauch hat am Sonntag die Feuerwehr in Zweibrücken in Atem gehalten. Wie Stadtfeuerwehr-Inspekteur Frank Theisinger auf Anfrage mitteilte, mussten die Helfer große Mengen an Wasser absaugen.

Der Alarm ging um 14.28 Uhr über die Einsatzleitstelle in Landau ein: In einem Gebäude in der Kirchbergstraße gebe es offenbar einen ernsten Wasserschaden. Die Wehr rückte mit 14 Helfern, verteilt auf drei Fahrzeuge, an. Vor Ort trafen sie den Wohnungseigentümer nicht an. Die Wehr verschaffte sich Zugang zur Wohnung – und stellte fest, dass im Dachgeschoss der Schlauch an einer Waschmaschine geplatzt war. „Das Wasser lief vom Dachgeschoss bis ins Erdgeschoss und weiter in den Keller“, schilderte Theisinger die Situation. Die Feuerwehrleute stellten die Wasserzufuhr ab und machten sich anschließend ans Absaugen des Wassers. Aufgrund der großen Menge dauerte dies bis zirka 17 Uhr. Den Sachschaden konnte Theisinger gestern Abend noch nicht abschätzen. Der Stadtfeuerwehr-Inspekteur meinte allerdings, er müsse nicht zwingend dramatisch hoch sein. Es hänge auch davon ab, wie gut nun alles in der Wohnung trocknen könne. Wenige Minuten nach dem Alarm in der Kirchbergstraße wurde die Wehr übrigens noch zu einem weiteren Einsatzort gerufen. Das stellte sich allerdings als Fehlalarm heraus – ein Rauchmelder war irrtümlich angesprungen.