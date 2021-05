Sanierung im Lockdown : Badeparadies macht aus Not eine Tugend

Info

Es mutet im ersten Moment etwas ungewöhnlich an – aber trotz des derzeitigen Lockdowns kommt das Badeparadies auch 2021 nicht um eine Betriebspause herum. Das erklärt Johanna Pedziwiatr, Betriebsleiterin des Hallenbades, im Gespräch mit dem Merkur. Demnach findet die alljährliche Betriebspause heuer in den ersten drei Wochen der Sommerferien in Rheinland-Pfalz (Beginn ist am Montag, 19. Juli) statt. Pedziwiatr sagt, eine solche Betriebspause werde von langer Hand festgelegt. „Wir haben bereits Anfang 2020 die Betriebspause für 2021 festgelegt. Zu dem Zeitpunkt konnten wir nicht ahnen, dass es einen zweiten Lockdown geben wird“, sagt sie. Der lange Vorlauf werde benötigt, um eine ganze Reihe von Handwerker-Terminen fixieren zu können. Solche Termine seien in Zeiten, in denen Handwerker schwer gefragt seien, nicht so einfach unter einen Hut zu bringen. „Dazu kommt, dass die Betriebspause auch wichtig ist für die Urlaubsplanung unseres Personals, danach hat sich schließlich alles auszurichten“, verdeutlich Pedziwiatr. Auch, wenn im Lockdown schon viel herausgeputzt wurde (siehe Haupttext): Die Handwerkerarbeiten seien absolut notwendig. (eck)