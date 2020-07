An der Fischtreppe gefischt : Ärger über dreisten Angler

Zweibrücken Mann angelt an Fischtreppe und dokumentiert das auch noch auf YouTube. Der ASV stellt Anzeige und bringt Schild an.

Doch bringt mancher Angler in Zweibrücken diese Geduld nicht auf. Einen schnellen Fang machen? Das geht wohl am besten – an der Fischtreppe!

160 Mitglieder zählt der ASV Zweibrücken aktuell, wie dessen Vorsitzender Michael Zutter im Gespräch mit dem Merkur erklärt. Die Corona-Krise setzt auch den Anglern zu: Seit Mitte März konnten die beliebten Fischessen an der Vereinshütte zwischen Contwig und Stambach nicht mehr stattfinden, Zutter beziffert die Verluste auf rund 10 000 Euro.

Was Zutter in dem Video sah, entsetzte ihn gleich zweifach: Zum einen, dass der Mann ohne Hemmungen an der Fischtreppe angelte. Und zum zweiten, wie er das tat. „Er angelte richtig von oben runter. Wenn er einen Fisch gefangen hätte, hätte er den mehrere Meter hochgekurbelt.“ So etwas sei verboten.