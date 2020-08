Tatorte: Bau- und Möbelmarkt sowie Fashion Outlet : Zwei Festnahmen nach Diebstählen

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (im linken Gebäudeteil) konnte dank Zeugen-Hilfe in zwei Fällen Diebe dingfest machen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Zwei dreiste Diebe sind der Polizei am Donnerstagnachmittag ins Netz gegangen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Wilkstraße. Ein Zeuge meldete sich gegen 13 Uhr bei den Beamten und sagte, er habe folgendes beobachtet: Ein Mann habe offenbar zwei Campingzelte aus dem Verkaufszelt am Baumarkt gestohlen und dann in einem Gebüsch nebenan deponiert; diese habe er dann im Kofferraum eines in der Nähe geparkten Autos verstaut.

Nun sei er zu Fuß in das nahestehende Möbelhaus gegangen. Die Polizisten eilten herbei und wiesen zunächst einen Mitarbeiter des Baumarktes an, das Auto des Diebes mit einem Hubwagen zu blockieren. Bei der anschließenden Durchsuchung des nicht verschlossenen Fahrzeugs wurden die beiden Campingzelte (Verkaufspreis je 139 Euro), ein Rückstauventil (25 Euro) und ein Wasserverteiler (30 Euro) entdeckt – alles Diebesgut aus dem Baumarkt. Nach kurzer Suche im Möbelhaus konnten die beiden Polizeibeamten den gesuchten Langfinger dort festnehmen. Es handelt sich um einen 31-jährigen polizeibekannten rumänischen Staatsangehörigen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Erhebung einer Sicherheitsleistung von 500 Euro wurde er auf freien Fuß gesetzt.