Zirkusprojekt „Kannst du nicht war gestern“

Buchholz, die schon bei der Premiere 2005 dabei war, findet ZappZarap auch noch aus einem anderen Grund bedeutend: „Das Projekt spiegelt am besten unsere Arbeit wider, nämlich unser Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu stärken und in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln“, betont die Jugendpflegerin und erläutert: „Das gelingt hier in den täglichen Workshops beim Zaubern, bei Akrobatik und Jonglieren, beim Einradfahren oder Trampolinspringen, am Trapez, in den Feuershows oder beim Einstudieren von Sketchen ganz wunderbar. Nicht zu vergessen die großen Abschlussvorführungen mit Licht- und Soundeffekten, in denen die Kinder das Gelernte vor großem Publikum zeigen dürfen.“