19. September in der Festhalle Ausbildungsmesse mit Ausstellerrekord

Wie viele Zweibrücker Schüler haben durch die Ausbildungsmesse, genannt ZAM, den Beruf ihrer Träume oder zumindest eine Idee für den weiteren Lebensweg gefunden? Man weiß es nicht – auch die Stadt als Veranstalter nicht. Was man weiß: Es muss etwas dran sein an der ZAM. Denn auch, wenn die Schüler in der Regel klassen- , wenn nicht sogar schulweise in die Festhalle geschickt werden, also quasi teilnehmen müssen: Die Unternehmen stehen Schlange, um bei der ZAM für sich werben zu dürfen. 82 Aussteller sind dieses Jahr am Dienstag, 19. September dabei, fünf mehr als im vergangenen Jahr (2008 war die Messe mit zwölf Firmen gestartet). Warum nicht noch mehr? Weil es keinen Platz mehr gibt, wie die Jugendscouts Alexandra Müller und Rita Huber berichten. „Seit Ende März sind wir ausgebucht“, sagt Müller. Dass sich in diesem Jahr überhaupt mehr Firmen vorstellen können, liege daran, dass die Stände kleiner geworden seien.