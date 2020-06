Rheinland-Pfalz : Zahl der Azubis im Land sinkt auf 20-Jahres-Tief

Ein junger Mann in der Ausbildung in einem Industriebetrieb. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mainz/Bad Ems In Rheinland-Pfalz wurde 2019 so wenig ausgebildet wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Der DGB warnt: Die Corona-Krise macht jetzt alles noch schlimmer.

(dpa) Die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2019 einen neuen Tiefstand erreicht. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes befanden sich im vergangenen Jahr knapp 64 900 junge Menschen in einer Ausbildung, davon 19 900 im Handwerk und 35 700 im Bereich Industrie und Handel. Die Zahl liegt abermals leicht unter der des Vorjahrs, wie die Behörde am Freitag in Bad Ems weiter mitteilte. Zwischen 1999 und 2019 sei die Zahl der Auszubildenden um rund 36 Prozent gesunken. Den Rückgang führen die Statistiker etwa darauf zurück, dass zum Beispiel das Handwerk mit anderen Ausbildungs- und Studienangebote konkurrieren muss.