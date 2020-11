Nachwuchsreiterin Xenia Kaehl-Schmidt : Die Beste im Stilgeländeritt

Zweibrücken/Langenfeld Vielseitigkeitsreiterin Xenia Kaehl-Schmidt hat in diesem Jahr richtig abgeräumt.

Im Oktober trat die junge Reiterin für das Saarland beim Bundesentscheid der Nachwuchsvielseitigkeitsreiter „Goldene Schärpe“ an. Mit einer starken Gesamtperformance erreichte Xenia Kaehl-Schmidt den dritten Platz in der Einzelwertung. Diese Top-Platzierung sorgte auch dafür, dass ihre saarländische Mannschaft in der Gesamtwertung auf Rang neun landete (18 Mannschaften traten bundesweit bei der Goldenen Schärpe an).