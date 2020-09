Betreuung psychisch kranker Menschen : Wie der Internationale Bund in der Corona-Krise Kranken hilft

Maarten Zedler Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Corona-Zeit ist nicht gerade die einfachste Zeit, um anderen zu helfen. Die Menschen gehen auf Distanz – Abstandhalten lautet das Gebot – der Mundschutz in der Öffentlichkeit lässt nur selten erahnen, ob sich hinter der Maske ein Lächeln oder ein verärgerter Blick verbirgt.

Und doch gibt es Menschen und Institutionen, bei denen auch in der Corona-Zeit das Helfen an oberster Stelle steht. So auch beim IB (Internationaler Bund).

Den IB verorten die meisten Zweibrücker in die Dr.-Ehrensberger-Straße (am Festplatz an der Rennwiese). Dort betreibt der IB ein Bildungszentrum.

Was so manchem Zweibrücker aber nicht bekannt ist: Der IB unterhält ferner an der Bitscher Straße in Ixheim ein GPZ (Gemeindepsychiatrisches Zentrum). Dieses wurde gegründet, um Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu helfen.

Maarten Zedler leitet das GPZ seit Juni 2019. Für ihn und seine Mitarbeiter waren die vergangenen Monate eine Herausforderung.

Rund 120 Menschen werden in der Spitze in der Bitscher Straße (sowie in einer Tagesstätte an der Kaiserstraße und einem Wohnhaus an der Dinglerstraße) von über 40 Fachkräften betreut, beraten und sozialpsychiatrisch unterstützt. Eine anspruchsvolle Tätigkeit.

„Und die Corona-Krise hat unsere Arbeit nicht einfacher gemacht“, sagt Zedler im Gespräch mit dem Merkur. Mitte März, vor mittlerweile über einem halben Jahr, begann die Corona-Krise. „Es war absolut einschneidend, als der Lockdown begann“, blickt Zedler zurück. „Wir mussten etliche Vorgaben des Landes umsetzen – wir waren im höchsten Maße sensibilisiert, schließlich haben wir ja auch Risikopatienten bei uns in der Betreuung“, sagt Zedler.

Die Personen, die sich beim IB im betreuten Wohnen befinden, durften gerade zu Beginn der Krise teilweise ihre Wohnungen nicht verlassen. Es herrschte Ausnahmezustand.

Das Schwierige für die Mitarbeiter des IB war, den Betroffenen, psychisch kranken Menschen, klar zu machen, warum es auf einmal einen „Lockdown“ gibt, warum sie teilweise ihre Wohnungen nicht verlassen durften.

„Manche haben das nicht richtig verstanden. Aber das ist nicht verwunderlich. Es fiel ja schon den Betreuern schwer, alles zu verarbeiten“, macht Zedler deutlich.

Teilweise im 14-Tage-Rhythmus kamen auf die Mitarbeiter der jeweiligen Lage angepasste Vorschriften hinzu, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt wurden verschiedene Hygienepläne umgesetzt.

Ein Ausnahmezustand – der sich jetzt, zur Erleichterung aller, langsam normalisiert. Wobei bereits am Horizont laut Virenforschern eine zweite Welle droht.

Aber so weit wollen die IB-Helfer gar nicht in die Zukunft blicken. Das Tagesgeschäft hält genug Aufgaben bereit.

Es gilt, die in den Einrichtungen Untergebrachten zu versorgen, mit ihnen zum Arzt zu gehen, Einkäufe zu regeln, die Einnahme von Medikamenten zu regeln – um einige Beispiele zu nennen. „Die Betreuung durch uns erfolgt von Montag bis Freitag“, sagt Zedler. Da es sich bei den Betreuten um keine schweren Fälle handelt, kommen diese am Wochenende selbständig zurecht – da viele in Wohngruppen leben, gibt es auch gegenseitige Hilfe. „Ein wichtiges Ziel von uns ist ohnehin, den Menschen auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu helfen“, sagt der Einrichtungsleiter.

Die Betroffenen sind entweder selbst auf den IB zugekommen, weil sie erkannt haben, dass sie es alleine nicht schaffen, das wichtigste in ihrem Leben alleine zu regeln oder es kamen Betreuer aus Behörden der Stadt Zweibrücken beziehungsweise des Landkreises auf den IB zu. „Die Zusammenarbeit mit Stadt und Kreis läuft gut“, sagt Zedler.

Finanziert wird der IB unter anderem durch die Eingliederungshilfe, eine Sozialleistung.