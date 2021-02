Ab 1. März : Nach Frankreich nur noch mit negativem Test

Mainz/Saarbrücken/Metz Wollen Menschen aus Rheinland-Pfalz oder dem Saarland ins französische Grenzgebiet, brauchen sie ab dem 1. März einen negativen Corona-Test. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich nun für ähnliche Maßnahmen aus.

Wegen der Häufung hoch ansteckender Corona-Virus-Varianten im Moselraum verschärft Frankreich die Einreiseregeln für viele deutsche Grenzgänger: Für nicht beruflich bedingte Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk Moselle ist ab März ein negativer PCR-Test Pflicht, wie die Regierung in Paris am Donnerstag mitteilte. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich für ähnliche Maßnahmen von deutscher Seite aus. In dem französischen Grenzgebiet zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz breitet sich vor allem die südafrikanische Corona-Variante stark aus.