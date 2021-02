Rheinland-Pfalz : Ziel: Kein Verkehrstoter mehr im Land bis 2050

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) will den Verkehr in Rheinland-Pfalz noch sicherer machen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz/Kaiserslautern In der Pandemie sind die Straßen leerer. Deshalb gab es 2020 weniger Unfälle, Verletzte und Tote. Rheinland-Pfalz will die Zahlen aber noch senken.

Im Pandemiejahr 2020 sind 128 Menschen auf den Straßen in Rheinland-Pfalz gestorben. Das waren 25 weniger als im Jahr zuvor und so wenige wie noch nie seit Beginn der Statistik 1953. Die Zahl der Verletzten und der Unfälle ging ebenfalls zurück, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag sagte. „Die Bürger sind auf rheinland-pfälzischen Straßen sicher.“