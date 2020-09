Hängepartie für Weihnachtsmarkt : Das Bangen geht weiter

Zweibrücken Hängepartie in Sachen Weihnachtsmarkt dauert an: Stadt und Organisator warten auf die neue Corona-Verordnung des Landes.

Eine solche Hängepartie hat Heiko Saberatzky noch nicht erlebt. Der Organisator des Weihnachtsmarktes in Zweibrücken hat seine Hausaufgaben gemacht. Der Weihnachtsmarkt 2020 ist mittlerweile nahezu ausgebucht – alleine, ob er stattfinden kann, ist weiterhin völlig offen.

„Die Einschläge kommen näher“, kommentiert Saberatzky auf Anfrage unserer Zeitung den Fakt, dass inzwischen bereits mehrere Weihnachtsmärkte in unserer Region wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Allen voran in St. Wendel (wir berichteten). Der Markt dort ist weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt. Auch Deidesheim, das einen gleichfalls attraktiven Weihnachtsmarkt bietet, hat diesen jetzt schweren Herzens abgesagt.

Doch will Saberatzky (noch) nicht die Flinte ins Korn werfen. „St. Wendel ist eine andere Hausnummer als Zweibrücken. In St. Wendel werden jedes Jahr rund 250 000 Besucher gezählt.“ Dieser Punkt gibt Saberatzky, der mit seinem Verein Kontrastbühne bereits seit 2012 den Weihnachtsmarkt in der Rosenstadt organisiert, Hoffnung.