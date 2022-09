Wattweiler feiert am ersten Oktober Wochenende Kerb : Wattweiler feiert am Wochenende Kerb

Zweibrücken Vom 30. September bis 4. Oktober ist rund um die Mehrzweckhalle am Wattweiler Sportplatz Party angesagt. Der Zweibrücker Stadtteil feiert Kerb.

(elb) Am Wochenende geht’s rund in Wattweiler. Es ist Kerb und die Jungs und Mädchen der Straußgenossenschaft haben gemeinsam mit ihren Mitstreitern – allen voran der TuS Watteiler – einiges auf die Beine gestellt.

Mit Live-Musik am Samstag und Sonntag, Kerbered, Feuerwerk und zünftigem Kerbeessen haben sie an alles gedacht und freuen sich jetzt, wenn auch möglichst viele mitfeiern. „Im Mai haben wir mit den Planungen begonnen und uns einmal im Monat zu Kerbesitzungen getroffen“, erzählt Clara Guckel von der Straußgenossenschaft. „Immer in lockerer Runde, in der wir auch über andere Dinge gesprochen haben, wurden fleißig Bänder – insgesamt 10 000 – für den Kerbestrauß geknibbelt“, fügt sie hinzu. Dieser wird sonntags nach der Kerbered gestellt, die um circa 16.15 Uhr auf dem Sportplatz stattfindet; übrigens mit einer kleinen Überraschung in diesem Jahr.