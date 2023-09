Unterführung im Bahnhof Wandgemälde bekritzelt

Was war das für eine Wohltat fürs Auge, als die Unterführung am Zweibrücker Hauptbahnhof von den Graffitti befreit und von jungen Künstlern mit einem farbenfrohen Panorama geschmückt worden war. Nach ein paar Wochen ist jetzt zu sehen, was, wenn man ehrlich ist, zu erwarten war: Irgendjemand hat etwas draufgekritzelt. Das ärgert sicher nicht nur den Zweibrücker Journalisten und Filmemacher Klaus-Dieter Böckler („Zweibrücker Bilderbogen“), der uns dieses aus drei Motiven zusammengesetzte Foto geschickt hat. „Jetzt hat ein(?) Hirnloser gemeint, er müsste sich hier verewigen und die Leistungen der Künstler verachten“, schreibt er erbost dazu. red/Foto: Böckler