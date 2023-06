Waldbrand Waldfläche von rund 14 Hektar in Flammen

Tigges teilte mit, dass sich die Flammen gestern aufgrund des starken Windes zunächst auf einer Fläche von 200 Quadratmetern schnell in westliche Richtung auf dann 600 Quadratmeter ausbreiteten. Die Trockenheit des Bodens und der Baumbestände plus des starken Windes hätten dann zu einer raschen Vergrößerung auf die aktuelle Größe von bis zu 14 Hektar geführt. Zur Brandursache konnte er noch keine Angaben machen. Dazu sei es noch zu früh. Laut Denzer schloss die Einsatzleitung am Abend die Evakuierung des Gebietes Fohnbach in Rodalben nicht aus, um jegliche Gefahr für die an dem Waldgebiet angrenzenden Bewohner zu vermeiden. Betroffen davon seien etwa 400 Personen. Eine Sammelstelle für die evakuierten Menschen wurde vom Verwaltungsstab der Verbandsgemeinde Rodalben in der BBS-Halle, in der Gabelsbergerstraße, eingerichtet, die aber weitgehend nicht benötigt wurde – bis am Abend waren nur wenige Rodalber vor Ort. „Die meisten Betroffenen kommen bei ihren Familien oder Verwandten unter“, erklärte Denzer.